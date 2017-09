Rechterhand van Catalaanse minister-president opgepakt

De spanning rond het onafhankelijkheidsreferendum in de Spaanse regio Catalonië loopt nog verder op. Na verschillende pogingen van de centrale overheid in Madrid om de volksraadpleging tegen te houden, is de politie nu overgegaan tot een reeks huiszoekingen en arrestaties. Daarbij werd onder anderen Josep Maria Jove opgepakt, de rechterhand van de minister-president van Catalonië. Jove is bevoegd voor Economische Zaken. De krant El País meldt dat hij samen met elf anderen werd opgepakt.

Intussen houdt de Catalaanse regering vast aan het voornemen om op 1 oktober een referendum te organiseren, waarin de bevolking van de regio gevraagd zal worden of ze een onafhankelijk referendum wil. Volgens de regering in Madrid is dit ongrondwettelijk en moeten alle regio’s bevraagd worden.