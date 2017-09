Kamervoorzitter Bracke niet opgezet met vele ministers in het buitenland

Vier leden van de federale regering zijn deze week in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: premier Charles Michel, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).



Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) is donderdag en vrijdag in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel voor een vergadering van de Europese en Aziatische ministers van Economie. En minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is met vakantie in het buitenland. Zij werd tijdens het verlof teruggeroepen vanwege de crisis rond de met Fipronil besmette eieren.



In de Kamer kwamen de vele afwezigheden woensdag ter sprake tijdens de conferentie van voorzitters. Een aantal fracties maakte er zijn beklag over dat ze de ministers deze week niet kunnen horen. Kamervoorzitter Bracke zal daarom de regering vragen om voldoende beschikbaar te zijn.