Meisjes vs. jongenslabels:  weg ermee! 

Lichtroze en zachtgeel versus knalblauw en felgroen, lieflijke motiefjes tegenover stoere prints, Opschriften als “Always stay classy”, “Beautiful all day” of “Don’t make me mad” en “here comes trouble” (google maar eens ‘stoer jongens T-shirt’ en ‘stoer meisjes T-shirt’). Dat is waarmee fabrikanten van kinderkleding ons en onze kinderen opzadelen.

Vakjes waarin kinderen zich niet thuis voelen

Kledingproducenten beslissen om komaf te maken met de opdeling tussen meisjes- en jongenskleding. Dat werd tijd. Waarom? Door hun kleren anders te maken, geven we kleine meisjes en jongens niet alleen de boodschap dat ze fundamenteel anders zijn. We stoppen ze ook in stereotiepe vakjes, waarin veel kinderen zich niet thuis voelen en die hun ontwikkeling beknotten.

Geef jongens en meisjes de kans om naar een baggy broek of spannend roze T-shirt te grijpen, in de kinderafdeling, waar de vakjes overboord zijn gegooid. Zoals nu bij Hema, die hopelijk ook snel op haar website de ‘meisjeskleding’ en ‘jongenskleding’ laat verdwijnen.

Handige marketeers creëren die vakjes en wij - vaak onbewust doordrongen van vooroordelen en stereotype denkbeelden ten opzichte van jongens en meisjes - stellen ons meestal geen vragen. Dat moet veranderen. Door onze vooroordelen aan kinderen op te dringen, onder meer met ‘typische’ jongens- en meisjeskleding, ontnemen we hen kansen op zelfontplooiing. Zeker wanneer ze oud genoeg zijn om zelf te kiezen en door hebben dat van hen verwacht wordt om in die vakjes te functioneren, ook al willen ze dat liever niet.

Anders = minder?

Het grootste probleem met die verschillende vakjes waarin we meisjes en jongens stoppen, is dat ‘anders’ snel ‘minder’ wordt. Meisjes krijgen nog al te vaak de boodschap dat ze mooi en lief moeten zijn. Zelden blijkt uit hun kleren dat ze veel in hun mars hebben, slim of sterk zijn. En ook op interessevlak worden ze gestuurd door de kledingindustrie. Tekenend is het T-shirt met Einstein van het Amerikaanse merk Gap dat een tijdje geleden in de rekken lag: enkel voor jongens.

De kledingindustrie is uiteraard niet alleen verantwoordelijk. We moeten allemaal onze vooroordelen aan de kant schuiven en jongens en meisjes van jongs af aan gelijker behandelen. In de eerste plaats zij die in een bepalende, leidinggevende positie zitten. Zij die ervoor kunnen zorgen dat er op grote schaal iets verandert, zoals het management van wereldwijd actieve bedrijven. Dan komt er misschien een moment waarop we niet langer verwonderd hoeven te zijn omdat minder meisjes voor wetenschappelijke richtingen kiezen. En een punt waarop we niet meer gaan beweren dat meisjes nu eenmaal minder graag de leiding nemen.