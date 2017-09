Op de Westerschelde is opnieuw een schip vastgelopen, in het Nauw van Bath. Dit keer is het een lege olietanker die vastgelopen is. De lege olietanker is in aanvaring gekomen met een vrachtschip. Het schip ligt niet in de vaargeul en hindert het verkeer van en naar de haven van Antwerpen dus niet, zegt Annik Dirkx van het Havenbedrijf Antwerpen.