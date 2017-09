Zanger van "Kili watch" is overleden

In de jaren 50 heette de Schaarbeeks-Waalse groep die gesticht was door André Van den Meersschaut nog "La Jeune Equipe", hoewel ze Engels zongen, al bestonden de meeste van hun teksten uit een soort non-taal. Gelukkig kozen ze voor de naam van de club waar ze vaak optraden, "The Cousins", op de Grote Markt in Brussel. Daar zag muziekproducer Jean Kluger hen in 1960 aan het werk, en hij regelde meteen een plaatopname. Een schot in de roos.

"Kili Watch" ging een miljoen keer over de toonbank. Basis van het liedje was een indianendansje bij de scouts. De drummer van de band schreef het nummer, nou ja, en deponeerde het bij Sabam. Zo ging hij met alle rechten lopen.



Latere hits als "Kana Kapila", "Dang dang" en "Peppermint Twist" verkochten ook goed begin jaren 60, opnieuw tot in het verre buitenland, maar konden het wereldsucces van "Kili Watch" niet evenaren. "The Cousins" waren jaren actief in het nostalgiecircuit en kwamen nog af en toe op TV. André Van der Meersschaut is 80 jaar oud geworden.