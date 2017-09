Het bracht 68.000 euro op, en dat is volgens het veilinghuis het hoogste bedrag dat ooit betaald is voor een ongesigneerd boek van minder dan vijftig jaar oud. De opbrengst was vier keer hoger dan verwacht.

Het geveilde boek is een Engelse uitgave van Harry Potter en de Steen der Wijzen, die in 1997 in een oplage van 500 stuks was gedrukt. De meeste exemplaren waren bedoeld voor Britse bibliotheken.