BNP Paribas Fortis gaat bijkomend 65 kantoren sluiten in 2018

BNP Paribas Fortis heeft nu nog 769 kantoren in ons land. Tegen eind 2018 moeten dat er 679 worden, 90 kantoren minder dus. De afbouw van het aantal agentschappen is al een tijdje aan de gang, maar wordt nu versneld. Bij de 65 bijkomende kantoren die gesloten worden, zijn een 30-tal "statutaire" kantoren (van de bank zelf) en een 30-tal kantoren in zelfstandige uitbating.



Daarnaast is vandaag ook aangekondigd dat 53 kantoren die nu nog statutair zijn in de nabije toekomst verzelfstandigd zullen worden. Die kantoren blijven dus wel bestaan en voor de klant zal er in de praktijk wellicht weinig veranderen.



Volgens de christelijke bediendebond LBC LBC hebben de betrokken werknemers van BNP Paribas Fortis de garantie gekregen dat ze bij de bank aan de slag kunnen blijven. "Er zijn 300 à 350 mensen betrokken. Die mensen gaan hun portefeuille volgen, maar fysiek in een nabijgelegen kantoor zitten", zegt vakbondsafgevaardigde Luc Broos. Wat de gevolgen zijn voor de werknemers van de zelfstandige kantoren die sluiten, is niet meteen duidelijk.



BNP Paribas Fortis wijst erop dat het aantal fysieke bezoeken in de kantoren fors terugloopt omdat meer en meer klanten hun zaken afhandelen via internetbankieren.