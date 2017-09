Coucke wordt meerderheidsaandeelhouder van Nederlandse skihallenuitbater  

Zijn investeringsmaatschappij telt 9,50 neer euro per aandeel voor bijna 1,26 miljoen aandelen. Tot nu toe waren die aandelen in handen waren van de oprichter van het bedrijf Koos Hendriks. Hij behoudt 10 procent, het belang van Coucke stijgt daarmee van 24 procent naar 64 procent.



"SnowWorld is een fantastisch bedrijf met heel veel mogelijkheden. Ik ben zeer verheugd met deze overname", schrijft Coucke in een persbericht.



De Belgische ondernemer is nu verplicht een overnamebod uit te brengen op de resterende aandelen, maar daarover is nog niets bekendgemaakt. De 9,50 euro die hij nu betaalt, ligt wel onder de prijs van het aandeel donderdag bij sluiting van de beurs van Amsterdam (10,05 euro).