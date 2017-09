De Vriendt: "Soedanezen in Maximiliaanpark onvoldoende ingelicht over rechten"

"Wie geen recht heeft op asiel in België, moet terugkeren", erkent De Vriendt. "Maar dat er in het Maximiliaanpark Soedanezen zitten die onvoldoende worden geïnfomeerd over hun recht op asiel in België, is bijzonder problematisch."

De Vriendt heeft een pamflet in handen gekregen waarvan de verantwoordelijke uitgever de Dienst Vreemdelingenzaken is. In het Engels wordt migranten de vraag gesteld: "Wil je naar een ander land en zit je vast in België?" Daarop wordt hen enkele "nuttige contacten" aangeraden.

Opvallend is dat Fedasil op de eerste plaats staat vermeld, de overheidsdienst die instaat voor de opvang van asielzoekers en vrijwillige terugkeer. Daarbij staat ook een gratis telefoonnummer vermeld, het email-adres voluntaryreturn@fedasil.be, de website en de openingsuren. In tweede instantie staat het adres van de Dienst Vreemdelingenzaken inderdaad vermeld, met een - betalend - telefoonnummer en zonder openingsuren. Ook vermeld staan de telefoonnummers van een aantal ambassades, waaronder die van Soedan. Nergens op het pamflet staat vermeld dat je asiel in België kan aanvragen.

"Ze krijgen alleen informatie over terugkeren, maar niet over hun recht op asiel", zegt Wouter De Vriendt aan onze redactie. "De meeste Soedanezen in België krijgen overigens bescherming als ze asiel aanvragen. De vluchtelingen in het Maximiliaanpark zitten in de greep van mensensmokkelaars die hen voorhouden dat ze best naar Engeland gaan." In Brussel riskeren ze te worden opgepakt. "Op die manier komen ze in aanraking met agenten van het regime in Soedan die hier zijn op uitnodiging van Francken, waardoor ze het risico lopen om te worden teruggestuurd."

De Vriendt vindt dat de Belgische regering een immens risico neemt door samen te werken met "een regime dat die mensen vogelvrij heeft verklaard".