Geen nood aan heronderhandeling atoomakkoord (EU)

De ministers van de landen die het akkoord in 2015 hebben ondertekend (Iran, VS, China, Rusland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland) "hoeven niet te onderhandelen over aanpassingen" aan het atoomakkoord omdat "ze er allemaal mee hebben ingestemd om het akkoord te respecteren zoals het was", zei Mogherini.

Tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties liet de Amerikaanse president Donald Trump zich negatief uit over dit akkoord en Iran in het algemeen. Ook zijn buitenlandminister Rex Tillerson zei niet veel later dat er aanpassingen nodig zijn aan het akkoord, want anders zouden de VS hun engagement niet kunnen verzekeren.