Jongeren in nood: vroeger ingrijpen om erger te voorkomen

In 767 gevallen was er vorig jaar geen begeleiding of opvang in de crisishulp voorhanden: kwetsbare jongeren dus in crisissituaties voor wie er niet meteen een oplossing is. Maar ook dat cijfer moet genuanceerd, zegt het Agentschap Jongerenwelzijn. Het crisismeldpunt gaat in dat geval wel een uitgebreid gesprek aan met het gezin in kwestie, en zoekt intussen naar tijdelijke oplossingen. En een gezin dat zich enkele dagen later opnieuw aanmeldt en geen oplossing krijgt, wordt in de cijfers ook twee keer geteld.

Het aantal kinderen en jongeren, ook met psychische problemen, dat wordt aangemeld bij een crisismeldpunt, stijgt. Vorig jaar waren het er 9.868, of 28 procent méér dan in 2015. Voor een stuk komt dat omdat de meldpunten bekender zijn geworden, zowel bij professionele hulpverleners als bij de gezinnen zelf. Maar de stijging is ook een signaal dat meer en meer kinderen leven in ontwrichte en complexe gezinssituaties; én dat ze te lang moeten wachten op begeleiding en opvang in de gewone jeugdhulp.

Mobiele crisisteams

Hoe dan ook heeft De Block sinds haar aantreden vooral ingezet op mobiele crisisteams. Die moeten ingrijpen als een kind of jongere met psychische problemen in een crisis zit en dringend hulp nodig heeft. De mobiele crisisteams proberen het kind of de jongere in de eerste plaats verder te helpen in de thuisomgeving, in de hoop dat op die manier ook minder opnames nodig zijn in de kinderpsychiatrie.

Het komt geregeld in de media, zoals ook vandaag: jongeren, vooral meisjes, die in een psychiatrische instelling voor volwassenen terechtkomen, omdat ze een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving, en omdat er voor hen geen bed vrij is in de kinderpsychiatrie.

Laagdrempelige eerstelijnshulp

Extra investeren in relatief dure bedden in de kinderpsychiatrie, zeggen enkele experts, is sowieso geen duurzame oplossing. Integendeel, we moeten in Vlaanderen vooral inzetten op de uitbouw van snelle, laagdrempelige hulp, waar jongeren met problemen in de eerste lijn terechtkunnen.



De hoop is dat gespecialiseerde zorg minder nodig zal zijn, als jongeren sneller worden geholpen vóór de problemen escaleren. Ervaringen met volwassenen suggereren dat 40 procent van de cliënten niet hoeft door te stromen naar de gespecialiseerde zorg, als ze vroegtijdig worden geholpen.

In dat plaatje past het voornemen van Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen om psychische problemen bij jongeren vroegtijdig op te sporen en te behandelen, met ook korte trajecten bij toegankelijke eerstelijnspsychologen. Die aanpak moet hand in hand gaan met preventieve campagnes om jongeren meer veerkracht te geven, zoals de NokNok-campagne voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Allemaal initiatieven om later erger te voorkomen.