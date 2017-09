Het meisje verblijft nu dus op een volwassenenafdeling, in afwachting van een betere oplossing. Volgens de wetgeving kunnen kinderen jonger dan 15 jaar niet naar de volwassenenpsychiatrie. Alleen via een collocatie kan dat, dan krijgt het gerechtelijke bevel voorrang.

"Een psychiater oordeelde dat een gedwongen opname noodzakelijk was", zegt Eva Brantegem van het Oudenaardse parket in de krant. "Vanuit het ziekenhuis werd rondgebeld in de hoop een bed te vinden in de kinderpsychiatrie. Maar het was een vruchteloze zoektocht. Het parket heeft daarom de collocatie gevorderd. Een schrijnende situatie, maar een noodloplossing."

De Standaard en het Nieuwsblad brengen het verhaal van een 11-jarig meisje dat begin deze week door het parket van Oudenaarde werd gecolloqueerd ( gedwongen opgenomen, nvr ) in een psychiatrisch centrum voor volwassenen. Er was een "zwaar incident" in de instelling waar het meisje verbleef en de hulpdiensten moesten erbij gehaald worden.

"Veel geïnvesteerd in crisisinterventie"

"Het is niet de meest adequate oplossing, daar is iedereen het over eens. Maar bij een noodsituatie, een crisis, waar de minderjarige gevaar loopt door psychische, emotionele en/of gedragsproblemen, is het belangrijk om hem of haar de kans te geven om beveiligd te worden", zegt Eric Schoentjes, afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie van UZ Gent, in "De ochtend" op Radio 1.

De afgelopen jaren heeft de overheid veel geïnvesteerd in crisisinterventie­mogelijkheden voor geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jongeren, zegt Schoentjes. "Het gaat in eerste instantie om mobiele, ambulante interventies, waar kinderen en jongeren in een crisissituatie geholpen kunnen worden op de plaats waar ze verblijven, thuis of in de instelling. Ze hebben er baat bij om in de eerste plaats dáár ondersteund te kunnen worden. En dat betekent dat er minder middelen gegaan zijn naar plaatsen voor crisisopvang in de kinderpsychiatrie."

De regering heeft de sector voor geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jongeren een drietal jaar geleden opgeroepen om een deel van hun capaciteit beschikbaar te houden voor crisisopvang. "Per provincie gaat dat om 10 procent van de beschikbare capaciteit. Voor Oost-Vlaanderen betekent dit 7 crisisbedden. Die zijn bijna continu gevuld."

"Dat maakt dan, als we bij een volzetting een vraag krijgen, alternatieven moeten gaan zoeken. Dat kan dan gaan om mobiele of ambulante interventies, maar ook dus om een opname in de volwassenenpsychiatrie. Ik ben zelf niet verrast dat dat gebeurt, maar het is zeker geen schering en inslag."