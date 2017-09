Milieuorganisaties dienen klacht in tegen rubberkorrels op voetbalvelden

Rubbergranulaatkorrels zijn gemaakt van versnipperde autobanden en worden gebruikt op kunstgras. Ze zijn vooral populair op voetbalvelden. De korrels zorgen ervoor dat het kunstgras dezelfde eigenschappen krijgt als echt gras, zodat een voetbal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert. “Maar autobanden bevatten een laagje zink, en dat zink komt via de rubberkorrels in de bodem en het bodemwater terecht”, zegt de milieuorganisatie Recycling Netwerk.

Daarom dient de organisatie in Nederland een klacht in tegen milieuvervuiling. Volgens voorzitter Robbert Van Duin is dit “geen goede recyclage van rubber, maar een overtreding van de afvalwetgeving.” De recyclagebedrijven van rubberkorrels, sportclubs en gemeenten zijn verantwoordelijk volgens Recycling Netwerk.

Je kan betere dingen doen met oude autobanden dan ze te vermalen tot rubberkorrels Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu maakt deel uit van Recycling Netwerk: “Wij delen de mening van Recycling Netwerk dat je met oude autobanden betere dingen kan doen dan ze te vermalen tot rubberkorrels.” Maar volgens beide organisaties zijn er voorlopig geen concrete plannen om ook in België een klacht in te dienen. Al wordt dat wel nog verder bekeken, zegt Robbert Van Duin van Recycling Netwerk.



Geen duidelijkheid over gezondheidsrisico's

De rubberkorrels komen niet voor het eerst in het nieuws. In het verleden verschenen er al berichten dat de korrels mogelijk ook kankerverwekkend zijn. Maar daar is tot op vandaag geen eenduidigheid over. Volgens onderzoek van het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is het gevaar “praktisch verwaarloosbaar omdat de concentraties aan gevaarlijke stoffen veel te laag zijn.” Maar het onderzoek kreeg veel kritiek van andere wetenschappers en toxicologen.

En ook het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) is al een tijdje onderzoek aan het doen omtrent de risico’s van rubbergranulaat. Volgens het laatste rapport vindt ook het ECHA dat het gezondheidsrisico zeer laag is. Eind dit jaar worden de resultaten van een onderzoek van het Amerikaans Milieuagentschap bekendgemaakt. Europa is ondertussen aan een verstrengde wetgeving aan het werken.

"Wij zijn het spuugzat"

De vereniging Band en Milieu is in Nederland verantwoordelijk voor het inzamelen van gebruikte autobanden. Zij spreken van de zoveelste poging om de hetze tegen rubberkorrels te beginnen. "Te bizar voor woorden. Het is triest om te zien dat niet alleen media, maar ook het rechtssysteem daarvoor worden misbruikt." Band en Milieu zegt dat er volgens onderzoek 10 keer minder zink zit in het oppervlaktewater onder de sportvelden, dan in Nederland voor drinkwater is toegestaan.