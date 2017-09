Negen doden bij ongeval vrachtwagen Rode Kruis in Bangladesh

Volgens politie- en humanitaire bronnen zijn de slachtoffers vooral werknemers die actief zijn in de humanitaire hulpverlenering voor de meer dan 420.000 Rohingya die sinds eind augustus uit Myanmar zijn gevlucht. "Negen mensen kwamen om, van wie zes op slag dood waren en drie die in het ziekenhuis zijn overleden", aldus Yasir Arafat, adjunct-chef van de politie in het grensdistrict Bandarban.

De vrachtwagenchauffeur verloor de controle in een grensdorp op een onverharde weg. De vrachtwagen kwam terecht in een greppel naast de weg. Mozaharul Huq, secretaris van de Rode Halve Maan in Bangladesh, zei dat het voertuig was gecharterd door zijn organisatie en het internationale Rode Kruis. De vrachtwagen vervoerde rijst, drinkwater, suiker en andere voedingsproducten.