Begin deze week werd een meisje van 11 jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis voor volwassenen, hoewel dat eigenlijk verboden is voor kinderen jonger dan 15. Een psychiater oordeelde dat gedwongen opname voor haar de beste oplossing was, maar in kinder- of jeugdpsychiatrie was nergens plaats, waarna het parket besliste haar te colloqueren in een instelling voor volwassenen.

SP.A vindt dat niet kunnen. De situatie is een rechtstreeks gevolg van het "kille besparingsbeleid" van de regeringspartijen, vindt de partij. In plaats van mensen - en zeker kinderen - in nood te helpen, schrapt de regering in de hulpverlening", hekelen Van den Bossche en Jiroflée.

De twee SP.A-parlementsleden nemen ook geen genoegen met de reactie van minister van Volksgezondheid De Block (Open VLD), die zegt dat zij de situatie betreurt en dat zij er alles aan doet om dit soort zaken te vermijden. "De minister haalt de schouders op als ze met de gevolgen van haar beslissingen wordt geconfronteerd. (…) Gaat ze ontkennen dat ze miljarden bespaart op de gezondheidszorg? Dat ze deze zomer de middelen voor de dagpsychiatrie voor jongeren maar liefst heeft gehalveerd? Dat zij degene is die besliste om te besparen op het personeel in de kinderpsychiatrie?"

Ook Groen wil meer geld voor jongeren met psychische problemen