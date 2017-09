"Alcoholverslaving is een ziekte. Hervallen hoort erbij"

“Alcohol is overal.” Hendrik Peuskens is psychiater aan de ontwenningskliniek Alexianen in Tienen. “We raden mensen met eender welke verslaving aan om situaties te vermijden waar het risico op herval groot is. Maar bij alcohol is dat uiteraard zeer moeilijk.” Officiële cijfers omtrent herval konden we niet vinden, maar de cijfers van het alcoholgebruik liegen er niet om.

Wij, Belgen, dronken in 2014 gemiddeld 12,6 liter pure alcohol per persoon. Dat zeggen de cijfers van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol (VAD). 13% van de Vlamingen dronk dagelijks alcohol, en daarmee stonden we in 2014 op de vijfde plaats in Europa. 17% van de Vlaamse bevolking heeft zelfs een “problematisch alcoholgebruik”. Zij drinken meer dan de aanbevolen 10 glazen per week. In 2001 was dat nog “maar” 5% van de Vlamingen.

Verlost raken van alcohol is een levenslang gevecht

“Verslaving is een ziekte, en hervallen hoort daar jammer genoeg heel vaak bij”, zegt Frieda Matthys, diensthoofd psychiatrie aan de VUB. Zij raadt aan dat mensen, die tegen een alcoholverslaving vechten, drastisch alle alcohol verbannen. “In de meeste gevallen werkt het niet als mensen met alcoholverslaving af en toe nog een glas drinken. Ze verglijden snel weer in hun oude gewoontes. De patiënt moet beseffen dat hij vanaf dan zijn hele leven moet blijven vechten tegen die verslaving. En dat is geen leuk besef in de wereld waarin we leven.”

Volgens professor Matthys zijn er 3 factoren die herval uitlokken. “Mensen grijpen terug naar alcohol uit impulsiviteit, uit troost als ze zich slecht voelen, en onder sociale druk van de omgeving. Er wordt al snel gezegd: ‘1 glaasje kan geen kwaad, drink snel eentje mee’. Ook stress is een enorme risicofactor.”

Ook hersenschade speelt een rol

Maar je moet niet alleen je gedrag aanpassen, ook de hersenen spelen een rol. “Bij mensen die verslaafd zijn, verandert er van alles in de hersenen. Daardoor worden ze gevoeliger en kwetsbaarder," zegt professor Matthys. Alcoholgebruik heeft bijvoorbeeld een sterke invloed op de prefrontale cortex. Dit gedeelte is onder andere verantwoordelijk voor onze zelfbeheersing. Schade aan de prefrontale cortex zorgt voor meer impulsieve reacties, wat het risico doet stijgen om opnieuw te drinken. De hersenen worden bij langdurige alcoholgebruik ook minder gevoelig voor dopamine, het “gelukshormoon”. Daardoor kan je depressieve gevoelens krijgen.

Advies om vol te houden

De psychiaters die we belden, geven enkele adviezen die

kunnen helpen: - Blijf praten over je probleem

- Verban alle alcohol. Af en toe drinken werkt niet.

- Wees realistisch en leg de lat niet te hoog

- Bereid je voor op een weg met ups en downs

- Blijf aandachtig voor de risico's, zeker als je al een tijdje nuchter bent. Heb je vragen over verslaving, dan kan je steeds terecht bij de Druglijn.