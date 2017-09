"Een nieuwe afwasmachine voor mijn mama en voor mij een hondje graag"

Farmer op celebritywebsites Entertainment Tonight, E! Online en US Magazine: "Ik ga zeker en vast geld geven aan de kerkgemeenschap waarvan ik deel uitmaak. Er wordt daar regelmatig geld ingezameld voor goede doelen en voor projecten in andere landen. Daar ga ik mijn steentje nu bij bijdragen."

"Mijn moeder krijgt zeker en vast een afwasmachine. We hebben er nu wel eentje, maar die is kapot. We hebben echt wel eentje nodig. En ook een nieuwe frigo krijgt ze. Je kan nooit genoeg van die huishoudapparaten hebben."

"Ten slotte wil ik een hondje kopen. Ik verlang zo hard naar een hondje. Ik ben er helemaal klaar voor. Het is zo lang geleden dat ik er nog eentje had. Graag een hond die dik is en veel huidrimpels heeft."

Haar moeder reageerde nog door te zeggen dat ze daar nog eens moet over nadenken, "maar een definitief nee is het niet", en dat zij alvast resoluut voor de afwasmachine koos.

