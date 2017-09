300 linkse betogers hebben actie gevoerd voor het Hilton Hotel aan het Centraal Station in Brussel. In het hotel was er een N-VA-evenement waarop minister Jambon en staatssecretaris Francken waren uitgenodigd. De manifestatie was vooral gericht tegen de recente politie-acties tegen migranten in het Maximiliaanpark en het Noordstation. Onder de noemer "rien nva plus" kuisten actievoerders de grond, een verwijzing naar de "opkuistweet" van Francken over het Maximilaanpark.