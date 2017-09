A.F.TH. van der Heijden verlaat De Bezige Bij

Acht jaar hebben Van der Heijden en De Bezige Bij samengewerkt. Vorig jaar trokken verscheidene auteurs de deur achter zich dicht nadat De Bezige Bij een controversieel pamflet had uitgegeven van Dyab Abou Jahjah. Maar het conflict met A.F.Th. heeft daar wellicht niets mee te maken. Er zou gewoon geen vertrouwen meer zijn. Voor De Bezige Bij schreef de succesauteur "Tonio, een requiemroman", over zijn in 2010 verongelukte 22-jarige zoon.

Literaire kolos

De bijna 66-jarige A.F.Th. van der Heijden is een van de meest monumentale auteurs van onze literatuur. Hij werd gelauwerd, geprezen en verfilmd, en hij veroorzaakte stennis met scherpe uitspraken over Arnon Grunberg. De ruzie is intussen bijgelegd. Zijn eerste schrijfsels, onder meer het charmante "De Draaideur", verschenen bij Querido onder de schuilnaam Patrizio Canaponi.

De Bezige Bij

De doorbraak kwam er in de jaren tachtig met de autobiografische cyclus "De tandeloze tijd", waarin A.F.Th. zijn problematische jeugdjaren beschrijft in de omgeving van Eindhoven, en aan de universiteiten van Nijmegen en Amsterdam. De cyclus bestaat uit drie vuistdikke erg gedetailleerde romans. Samen schetsen ze een onvergetelijk episch beeld van hoe het was om jong te zijn in het Nederland van eind jaren zestig, begin jaren zeventig. De overgang van de hippietijd naar de punk. Bij De Bezige Bij zette A.F.Th. de cyclus verder. Vorig jaar verscheen deel 6, "Kwaadschiks".