Arno is voortaan ereburger van Brussel

Arno - officieel Arnaud Hintjens - is een geboren en getogen Oostendenaar, maar hij woont al vijfendertig jaar in Brussel. Zijn liefde voor de stad klinkt door in verschillende van zijn liedjes. In 2005 bracht hij het album 'Live in Brussels' uit met muziek van een concert in de Ancienne Belgique. En in 2010 volgde 'Brussld' , een themaplaat die helemaal gewijd was aan zijn stad.