Baggeraar DEME entert eigen schip in Bilbao

De actie gebeurde tijdens de nacht van woensdag op donderdag. De lokale scheepsbouwer La Naval die het schip moest afwerken, dreigt failliet te gaan. Daarom slaagt het bedrijf er niet in om de Living Stone, het schip van DEME-dochter Tideway, dat ontworpen is om diepzeekabels te leggen, af te werken. Bij DEME was het geduld blijkbaar op. Daarom wilde de baggeraar het onafgewerke schip in ware piratenstijl wegslepen om het elders te laten afwerken. De actie werd verijdeld door de Spaanse politie.

De Living Stone was al eigendom van DEME. En naar eigen zeggen is het bedrijf gerechtigd om het schip weg te slepen. Maar de Spaanse politie dacht daar toch anders over. Er zijn geen arrestaties uitgevoerd. DEME had de scheepsbouwer al verschillende keren in gebreke gesteld. Nu onderhandelt de baggeraar met La Naval om tot een oplossing te komen.