Bozar hiphopt verder tot na de winter

In Bozar en in een aantal Brusselse wijken waren er deze zomer extra activiteiten voor jongeren en kinderen, en die verlaagden de drempel enorm om ook eens binnen te stappen bij Bozar. Opvallend element van "Yo" was bijvoorbeeld Bozar Open Air. De hele zomer lang kon je in de Baron Hortastraat, naast Bozar, terecht in een pop-up zomerbar en gebruik maken van een graffitimuur, een openluchtzwembad(je) en een skateramp.