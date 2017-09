Britse acteur Colin Firth is nu helemaal Italiaan

Colin Firth, 57, is al 20 jaar getrouwd met de veel jongere actrice Livia Giuggioli en woont al jaren met haar in Italië. Ze hebben 2 kinderen. Sinds vandaag is hij officieel Italiaan. Dat zegt de Italiaanse minister van binnenlandse zaken. Firth maakte er nooit een geheim van dat hij dol is op het land van zijn vrouw. De Brexit versnelde zijn wens om haar nationaliteit te hebben.

Colin Firth begon te acteren in 1983 en raakte bij ons bekend in 1994 als mister Darcy in "Pride and Prejudice". Later speelde hij bijrollen in "The English patient" en "Shakespeare in Love". In de serie "Bridget Jones" gaf hij gestalte aan iemand die opnieuw Marc Darcy heet. In "Girl with a Pearl earring" speelde hij schilder Vermeer. Tijdens de opnames van Nostromo leerde hij Livia kennen.