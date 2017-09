Eandis betaalt ongemakkenvergoeding aan mensen die zonder stroom gezeten hebben

"De mensen kunnen de aanvraag doen via de website, per telefoon via ons callcenter of via onze klantenkantoren", zegt Eandis woordvoerder Simon Van Wijmeersch. Hoeveel ze dan krijgen? "Dat hangt ervan af hoelang ze zonder stroom gezeten hebben. Wie 4 uur zonder stroom gezeten heeft, krijgt daarvoor 35 euro betaald. Plus nog 20 euro voor elke volgende 4 uur dat je zonder stroom gezeten hebt. Wie 12 uur zonder stroom gezeten heeft, krijgt dus in totaal 75 euro."

"We hebben nog niet berekend hoeveel dat ons gaat kosten," zegt Van Wijmeersch verder. "We weten wel dat er zo'n 23.400 mensen last gehad hebben van de stroompanne."