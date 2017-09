Heeft u hem ook gezien? Heldere vuurbol licht hemel (even) op

Honderden mensen merkten de vuurbol op. Op sociale media verschenen er heel wat berichten over een "vallende ster", maar dat klopt dus niet. "In Vlaanderen zagen we de vuurbol bewegen van het oosten naar het westen. Omdat we meer meldingen uit Nederland zien, gaan we ervan uit dat de vuurbol boven Nederland voorkwam."

Uitzonderlijk?

Een vuurbol is niet meteen uitzonderlijk, want het verschijnsel komt geregeld voor. "Als je het over de hele wereld bekijkt, is het een verschijnsel dat vaak voorkomt, dus in dat opzicht is het niet uitzonderlijk", zegt Deboosere. "In één regio - zoals Vlaanderen en Nederland - komt het een of enkele keren per jaar voor. Al moet je dan wel net naar boven kijken en moet het helder weer zijn."

De meeste vuurbollen komen bovendien 's nachts voor - wanneer de meeste mensen slapen - of overdag - bij heldere lucht - waardoor de vuurbol niet te zien is.