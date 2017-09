Hendrik Vos: "Het eerste signaal dat er kan gepraat worden"

Europa-specialist Hendrik Vos keek toch wel even op toen hij de toespraak van de Britse premier May in Firenze hoorde: “Het is de eerste keer dat er gezegd wordt dat al dat gebrexit niet zo simpel is en dat we dat niet gaan rondkrijgen tegen 2019.” Tegelijk hoorde Vos May zeggen – ook voor het eerst – dat er iets mogelijk is: “Het is het eerste signaal dat er kan gepraat worden. De voorbije zes maanden is er eigenlijk niets gebeurd. Ook al omdat de Britten niet wisten wat ze wilden. De speech van May bevat enkele dingen die als basis kunnen dienen om te beginnen praten. Het is een openingsbod.”