Wat weet Google over u en wat kunt u daaraan doen?

Wat weet Google over mij? Met die vraag ben ik gaan kijken naar wat Google allemaal bijhoudt van mijn surfgedrag. Na mijn zoektocht kan ik maar tot één conclusie komen. Google weet veel over mij. Heel veel.

Bijna iedereen zoekt dingen op via Google, maar beseffen we wel goed wat het bedrijf met al onze gegevens doet? Zelf ben ik een fervente gebruiker van Google’s applicaties. Mijn foto’s worden in de cloud van Google Photo opgeslagen, ik gebruik Gmail om te mailen, toen ik vorig jaar mijn thesis schreef, zocht ik wetenschappelijke papers via Google Scholar, mijn smartphone draait op Android Nougat, en als ik op de baan ben gebruik ik Google Maps en Waze. Waze is een navigatieapp die in 2013 door Google werd overgenomen.

Iemand zoals ik die constant is ingelogd op verschillende applicaties van Google geeft veel bloot. Alles wordt opgeslagen, via Waze wordt mijn locatie bijgehouden, via Google Search weet Google welke websites ik bezoek, via Youtube weten ze in welke artiesten ik geïnteresseerd ben en zelfs vocale opdrachten in Google Now worden opgenomen.

Google houdt de gegevens bij omdat het bedrijf naar eigen zeggen betere diensten wil aanbieden. Maar de keerzijde van de medaille is dat heel wat informatie wordt bijgehouden en dat je gepersonaliseerde reclame krijgt. Dit voelt akelig aan, alsof iemand meekijkt terwijl je surft.

Wat kan je doen?

In 2015, nadat er heel wat vragen rezen over de privacy, richtte Google een pagina op waarop alles wordt uitgelegd. Zo krijg je ook controle op de gegevens die Google van je verzamelt. Je kan daar een einde aan maken door op de pagina privacy.google.com naar je account te gaan. Je moet maar eens een kijkje nemen in “Mijn Activiteit”. Je zal versteld staan van wat er allemaal wordt bijgehouden.

Daar wordt letterlijk alles bijgehouden. Google weet zeer gedetailleerd waar je bent geweest, wat je gezocht heb op Google Search, welke Android toestellen ingelogd zijn op je account, wat je gedaan hebt op Youtube, welke foto’s je hebt opgezocht.

Als je terug gaat naar de eerste pagina hierboven, kan je doorklikken op “Uw Google-activiteit beheren”. Hier kies je “activiteitenopties”.

Als je door de pagina scrolt zie je wat er allemaal wordt bijgehouden. Op deze pagina kan je de instellingen aanpassen. Om ervoor te zorgen dat Google dat niet meer bijhoudt, vink je die best allemaal af. Je moet dat allemaal afzonderlijk doen. Google probeert je wel op andere gedachten te brengen door je nog een laatste waarschuwing te geven. Want als je het afzet, krijg je minder suggesties en aanvullingen op je zoekopdrachten.

We maken gebruik van gegevens om deze advertenties aan u te kunnen weergeven, maar we verkopen nooit persoonlijke gegevens zoals uw naam Google

Al jouw gegevens zijn inkomsten voor Google

Google haalt zijn inkomsten voor een groot deel uit advertenties die gemaakt worden op basis van surfgedrag. Die advertenties kunnen verschillende vormen aannemen. Een pop-up op een website, een app die je op je smartphone hebt gedownload, in een banner links of rechts of zelfs in je mailbox. Het bedrijf belooft dat het jouw gegevens niet verkoopt aan adverteerders. Dit doen ze in deze plechtige tekst op privacy.google.com. Daarin zeggen ze onder andere: "We maken gebruik van gegevens om deze advertenties aan u te kunnen weergeven, maar we verkopen nooit persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres en betalingsgegevens.”

Via advertentie-instellingen kan je de advertenties die je krijgt, beheren. Eenmaal afgevinkt, zal je in de toekomst geen gepersonaliseerde reclame meer krijgen. Je zal nog wel advertenties krijgen, maar die zullen volgens Google "minder nuttig zijn voor u".

Strenge Europese wetgeving brengt meer privacy

Als je bekijkt naar wat je allemaal moet doen om een beetje privacy te hebben in Google dan is dat heel wat. Je moet zelf alle instellingen in jouw profiel aanpassen. De nieuwe Europese GDPR (Global Data Protection Regulation)-wetgeving, die volgend jaar in voege treedt, moet hier soelaas brengen.

De GDPR zal de surfers meer bescherming geven tegenover grote spelers zoals Google of Facebook. In de toekomst moeten deze bedrijven de privacy-instellingen zodanig bepalen zodat de surfer een minimum van zichzelf vrijgeeft. Bedrijven zullen met andere woorden expliciet toestemming vragen om de gegevens te mogen gebruiken, en niet stilzwijgend zoals dat nu het geval is.

Niet alleen Google doet het

Heel veel websites, zoals Google of Facebook, zorgen ervoor dat je standaard veel prijsgeeft. Het is belangrijk dat je als gebruiker zelf laat weten hoeveel je prijsgeeft. Zelf zorg ik ervoor dat Google mijn zoekresultaten en locatie niet opslaat. Daarnaast heb ik gepersonaliseerde reclame afgezet. Ik gebruik ook al jaren een adblocker. De adblocker zorgt ervoor dat er geen lastige pop-ups verschijnen als je surft.

Belangrijke boodschap: lees aandachtig de privacy-instellingen als je je aanmeldt op een website. Of probeer althans achteraf de instellingen aan te passen.

Nog een tip. Als je jouw smartphone niet gebruikt om te navigeren, zet je best de locatievoorzieningen af. Niet alleen spaar je je batterij, maar men zal je ook niet kunnen traceren.