"Bakken en braden" met 30 graden volgende week: wat is dat precies, een "Indian summer"?

Er zijn geen criteria waaraan een nazomertje moet voldoen om "officieel" een nazomertje genoemd te worden, zegt Deboosere. "Gewoon, een paar dagen in september, oktober, november waarop de zon volop schijnt en het zomers aanvoelt."

Nazomertjes in Europa ontstaan doorgaans door een hogedrukgebied dat boven het Europese vasteland blijft hangen en storingen op een afstand houdt. Tegelijk wordt er vanuit het zuiden droge en warme lucht aangevoerd. De nachten zijn alweer langer, waardoor het 's avonds sneller afkoelt en er een groter temperatuurverschil is tussen dag en nacht. Overdag kan het best aangenaam zijn.

"Begin september kunnen we makkelijk nog tot 25 graden halen. Tegen eind september is dat 20 tot 25 graden. We hebben zelfs begin oktober al verschillende keren temperaturen tot 25 graden gemeten. Heel uitzonderlijk was het zelfs in november nog 20 graden."