Ingrid Lieten wordt CEO van Actief Interim in België

Mark Maesen combineerde tot dusver de rol van CEO van Actief Interim voor België met die van CEO voor de groep. Door de snelle groei van Actief in Nederland en Duitsland werd die laatste functie belangrijker, waardoor een nieuwe CEO voor België gezocht werd.

Actief is naar eigen zeggen de voorbije 25 jaar gegroeid naar een zevende plaats op de Belgische interimmarkt en wil doorgroeien tot de top vijf. "Lieten brengt de nodige ervaring en leiderschapscapaciteiten met zich mee om deze ambitie in realiteit om te zetten", klinkt het.

Lieten zette in 2016 een punt achter haar politieke carrière om directeur te worden bij LifeTechValley vzw, bekend onder de merknaam Happy Aging, die tot doel heeft innovatie en tewerkstelling in de ouderenzorg te versnellen. "Ik verlaat Happy Aging met een goed gevoel", zegt Lieten. "Het is een stevig netwerk geworden van bedrijven, zorgorganisaties, academici en ouderen."

Actief werd opgericht in 1988 in Lummen. Het telt in België 67 kantoren en realiseert er een omzet van 260 miljoen euro. Actief zette zijn eerste stappen buiten Belgie met de overnames van TIP (2014) en Tence (2015) in Nederland en ISU Group (2015) en TimeCraft (2017) in Duitsland. Gespreid over de drie landen realiseert de groep een omzet van meer dan 600 miljoen euro.