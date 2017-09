Verdachte van moord op Sofie Muylle legt test met leugendetector af

Justitie Liegt iemand of niet? Vijf vragen en antwoorden over de leugendetector

Het levenloze lichaam van Sofie Muylle werd op 22 januari teruggevonden onder een terras aan de Zeedijk in Knokke. Op camerabeelden was te zien hoe een verdachte in een blauwe jas rondhing op de plaats waar Muylle werd aangetroffen.

Nadat hij werd opgespoord in Roemenië, bleek dat zijn DNA overeenkwam met DNA-sporen die werden gevonden op het lichaam van het slachtoffer.

Met de leugendectortest wou de verdachte zijn onschuld aantonen.