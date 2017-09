Ludo Van Campenhout (N-VA) zet wegens ziekte stap terug als schepen in Antwerpen

Ludo Van Campenhout (50) is schepen voor publiek domein, sport, diamant, markten en foren en personeel in de Koekenstad. Sinds mei van dit jaar is Van Campenhout opnieuw in behandeling voor zijn drankverslaving, een ziekte waar hij in 2012 al van probeerde af te kicken.

Toen het nieuws van de nieuwe ontwenningspoging in mei bekend werd gemaakt, klonk het dat Van Campenhouts functies niet zouden worden overgenomen. Maar de schepen heeft nu toch beslist om feitelijk een stap terug te zetten. "De voorbije maanden heb ik samen met mijn arts geprobeerd om mijn alcoholprobleem te bedwingen. Dankzij de steun van mijn collega-schepenen en het harde werk van mijn medewerkers ben ik mij tijdens die periode ook blijven inzetten voor de stad die ik zo graag zie. Ik zou de Antwerpenaar tekort doen als ik mij niet ten volle zou kunnen geven. Al twintig jaar geef ik hart en ziel voor onze stad. Maar het is moeilijk om mijn ziekte onder controle te krijgen. Ik heb ingezien dat ik niet op alle fronten tegelijk kan zijn. Daarom zal ik tijdelijk een stap terug nemen om mij onder strikte medische begeleiding voor mijn ziekte te laten behandelen. Want ik wil niets liever dan deze stad terug gezond mee te besturen. Er is niets mooier. Niets dankbaarder", luidt het in een persmededeling.