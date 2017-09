Partnergeweld achtervolgt tot op het werk

De enquête van het IGVM werd afgenomen bij ongeveer 2.000 Belgische werknemers. Uit de bevraging blijkt dat partnergeweld wel degelijk een invloed heeft op het functioneren van een slachtoffer en diens collega’s. 28% van de respondenten gaf aan ooit het slachtoffer geweest te zijn van partnergeweld. Bijna drie op de vier van die slachtoffers (72,9%) stelt dat het geweld een impact had op hun werk. Deze slachtoffers waren voornamelijk moe (30,7%), afgeleid (29%) of fysiek/mentaal onwel (21,2%).

Maar partnergeweld stopt niet aan de huisdeur. Veel slachtoffers worden ook tot op het werk geconfronteerd met een gewelddadige partner. 29% van de slachtoffers ontving gewelddadige telefoontjes of berichten op het werk. Bij 7,8% kwam de (ex-)partner zelfs op de werkvloer. “Mijn (ex-)partner was een bedreiging op het werk, de bazen konden hem niet onder controle krijgen”, getuigt een slachtoffer.

Uit de bevraging blijkt dat ook collega's vaak bezorgd zijn over de gewelddadige thuissituatie van hun collega (28,5%). Ongeveer 10% zei dat hun eigen werk eronder leed. Een collega van een slachtoffer getuigde in de enquête: “Het moeilijke is soms dat de collega minder functioneert, maar het werk (thuis weg zijn) wel nodig heeft. Dit maakt het als collega lastig (werk moeten overnemen terwijl het al druk is), maar er is toch begrip voor de situatie”.