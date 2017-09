Ryanair-piloot getuigt: "Het lijkt alsof het in het hoofdkwartier in Dublin in elkaar valt als een kaartenhuisje"

Een piloot van Ryanair krijg je niet makkelijk te pakken. En als ze al willen spreken dan moet het anoniem. De piloten zijn blijkbaar bang. Toch willen ze eigenlijk niets liever dan gewoon werken en hun passagiers veilig en op tijd op hun bestemming krijgen. Er loopt blijkbaar veel verkeerd bij Ryanair dezer dagen. Waarover klagen jullie dan? Over het loon zal

het niet zijn? "Het gaat niet om het geld, laat ons duidelijk zijn. Het is niet dat we zoveel meer elders verdienen. Maar veel piloten zijn vertrokken en hebben andere bedrijven opgezocht. Wat ons dwarszit is dat de stabiliteit ontbreekt. Het gaat ons over de onwil van het management om moeite te doen voor het personeel. De piloten gaan daarom aan de slag bij andere bedrijven. Officiële cijfers over hoeveel piloten het voorbije jaar het schip hebben verlaten zijn er niet. Maar Ierse vakbonden spreken over 700 mensen."

Dagelijks ontmoet je collega’s die ofwel aan het solliciteren zijn, ofwel al een contract hebben bij een ander bedrijf.

Welk soort contract heb je? "Ik werk als zelfstandige. Mijn contract is niet rechtstreeks afgesloten met Ryanair, maar via een tussenmaatschappij. Ik heb overigens een nulurencontract. Met andere woorden, ze kunnen mij inzetten wanneer ze willen maar ik heb geen enkele garantie dat ik ook echt zal mogen vliegen. Die keuze ligt telkens weer in de handen van de maatschappij. Dat zorgt ervoor dat ik moeilijk een probleem kan aankaarten. Want als het bedrijf dat wil kunnen ze me gewoon pesten."

Het loopt ook verkeerd bij de centrale diensten in Dublin? "Daarnet heb ik nog een crew (bemanning) gezien zonder piloot. Maar ze kunnen het hoofdkwartier in Dublin gewoon niet meer bereiken. Ook die centrale diensten in Dublin zijn onderbemand. Er zijn gevallen bekend van piloten die gestrand zijn ergens in het buitenland. Ze willen weten wat ze nu moeten doen, waar ze naartoe moeten. Maar er komt geen antwoord van Dublin. Ryanair is heel snel gegroeid, maar de centrale diensten zijn niet meegegroeid. Het gevolg is dus chaos. "

We kunnen heel veel essentiële diensten niet meer bereiken, zoals de personeelsdienst die ons op de vluchten moet zetten.