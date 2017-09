Raymond, Jacques, Jean en Roger zijn vier jonge Kortrijkse studenten die bij het begin van de Tweede Wereldoorlog op de vlucht slaan en uiteindelijk in Engeland in het leger gaan bij de 'First Independent Belgian Parachute Compagny' en de 'Special Operation Executive'.

Hun opdracht: met hun parachute achter de vijandige linies geraken en daar informatie vergaderen en sabotage plegen. Net als in de films, maar dan echt. Ze sneuvelen alle vier en na de oorlog is jarenlang geprobeerd hen een straatnaam te geven. Vandaag is dat gelukt.