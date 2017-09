Aanhangwagen van tractor komt in huis terecht in Bellegem

In het centrum van Bellegem is kort voor de middag een aanhangwagen van een tractor in de gevel van een woning beland. Dat gebeurde na een mechanisch defect.

Het ongeval deed zich voor in de drukke Bellegemsestraat. Het gevaarte bolde eerst traag en dan steeds sneller achteruit. Wat verderop, in een flauwe bocht, eindigde de stuurloze rit in de gevel van de woning.

Twee kinderen in het huis bleven ongedeerd. Ook op straat raakte niemand gewond. Er is wel behoorlijk wat schade aan de getroffen woning. Door het ongeval was de Bellegemsestraat enkele uren voor alle verkeer afgesloten.