Angela Merkel een toespraak lang uitgejouwd in München

In Duitsland is de verkiezingscampagne zo goed als voorbij. Morgen gaan Duitsers naar de stembus om een nieuw parlement kiezen. Volgens de peilingen haalt kanselier Merkels partij CDU het vlot. Maar tijdens haar laatste grote toespraak gisteravond in München werd Merkel constant uitgefloten en uitgejouwd door een paar honderd tegenstanders, zowel van uiterst links als rechts. Angela Merkel zei hen dat fluiten en brullen niet zou helpen om de toekomst van Duitsland uit te tekenen. Merkel is al 12 jaar bondskanselier.