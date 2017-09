Burgemeester Grimbergen komt niet meer op in 2018

Mertens (57) werd in 1982 voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid en werd in april 2013 schepen. In 2010 volgde ze partijgenoot Eddy Willems op als burgemeester van Grimbergen en werd in 2012 herverkozen in die functie. Ze kwam de afgelopen maanden herhaaldelijk in het nieuws over de plannen van Ghelamco om op parking C in Grimbergen het Eurostadion te bouwen.

Maar in 2018 zal Patrick Vertongen, huidig schepen van Onderwijs en werken in eigen beheer, in Grimbergen de CD&V-lijst aanvoeren. In een reactie laat Marleen Mertens weten dat ze zwaar ontgoocheld is over de beslissing van de partij om haar niet meer als lijsttrekker te laten fungeren. Plannen om met een eigen lijst op te komen zoals haar collega-burgemeester en partijgenoot Jos Emmerechts uit het naburige Meise, heeft ze echter niet.

Grimbergen wordt momenteel bestuurd door een coalitie van CD&V, Open Vld en Groen.