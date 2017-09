"Lichte aardschok in Noord-Korea was wellicht een natuurlijke beving"

De aardbeving deed zich voor rond half 5 in de namiddag (plaatselijke tijd) in de regio van Kilju, in het noordoosten van het land.

Volgens Chinese experts vond de beving plaats aan de oppervlakte, en ook dicht bij de site waar eerder een waterstofbom was getest, begin september. Volgens China gaat het dus wellicht om een nieuwe (nucleaire) test van het Noord-Koreaanse regime, maar andere landen hebben hun twijfels en zijn terughoudender.

Zuid-Korea zegt dat uit de analyse van de seismische golven en het ontbreken van geluidsgolven blijkt dat het niet gaat om een kunstmatige ontploffing. Ook Japan reageert nog terughoudend. Het Amerikaanse Geological Survey-instituut zegt dat het niet kan bevestigen dat de aardbeving door de mens is veroorzaakt of natuurlijk was. Het plaatste het centrum van de beving wel vlakbij de plaats van een vorige test, zoals China eerder zei.

Ook volgens de nucleaire waakhond CTBTO is het "niet waarschijnlijk" dat het om een door de mens uitgelokte beving gaat, maar het instituut voegt eraan toe dat het onderzoek voortgaat.

Overigens vond er net vandaag een grote mars tegen Donald Trump plaats, in het kader van de hoog oplopende spanning tussen Pyongyang en Washington (foto onderaan).