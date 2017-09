Mexico getroffen door hevige naschok van de aardbeving

De nationale seismologische dienst spreekt op Twitter van verschillende naschokken, met magnitudes die gaan van 4 tot 6,1. De zwaarste schok werd geregistreerd in de staat Oaxaca. Het ging om een beving met een kracht van 6,1. Eerder was ook sprake van een tweede beving in de buurt van Ixtepec, in dezelfde staat, maar het zou om dezelfde beving gaan.

De bevingen waren voelbaar tot in de deelstaten Guerrero, Mexico, Puebla en Tabasco, en ook in de miljoenenstad Mexico-Stad, waar een aardbevingsalarm werd afgekondigd, maar voorlopig is er nog geen nieuws over bijkomende slachtoffers. In het zuiden van het land zijn verschillende bruggen en gebouwen ingestort. De meeste gebouwen werden echter al geëvacueerd na de aardbeving van 7 september in de regio, waarbij een honderdtal doden viel.

Bij de aardbeving van dinsdag kwamen al zeker 298 mensen om het leven, waarvan 160 in Mexico-Stad. Volgens de civiele bescherming gaat de zoektocht naar overlevenden voort, maar wordt de kans steeds kleiner dat er nog mensen levend van onder het puin gehaald zullen worden. Sinds dinsdag werden zo al zeventig mensen gered.