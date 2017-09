Op het Kim Il-sungplein in Pyongyang verzamelden 100.000 demonstranten. De spanningen tussen Noord-Korea en de VS lopen hoog op. Kim Jong-un noemde president Trump vrijdag een "mentaal gestoorde" nadat Trump tijdens zijn speech voor de VN had opgeroepen om het land "volledig te vernietigen". Tegen die oproep kwamen de inwoners van Noord-Korea op straat.