Parket bevestigt onderzoek naar defecte legervoertuigen in Kennedytunnel

Vooral rond Antwerpen was er bijzonder veel verkeershinder. Bovendien botsten in de file vier vrachtwagens op elkaar. Omdat de hinder zo groot was, werd de Liefkenshoektunnel tolvrij gemaakt.

Eén voertuig kreeg pech rond 7 uur in de richting van Gent, het andere in de tunnelkoker richting Nederland. Een derde voertuig viel stil op de Brusselse Ring, aan het drukke viaduct van Vilvoorde.

Er waren al meteen twijfels

De dag zelf nog rezen er al twijfels over het incident: was het gewoon een geval van mechanische pech, of was er iets meer aan de hand? Roger Housen van de legervakbond ACMP liet uitschijnen dat het incident mogelijk met opzet was veroorzaakt, uit ontevredenheid met het verouderde materiaal en hervormingsplannen voor de pensioenen.

Er zijn twee mogelijkheden, zei Housen toen. Ofwel hadden de voertuigen toevallig pech - wat problematisch is - ofwel ging het om een krachtig signaal van misnoegde militairen. Maar het was geen actie die van de vakbond uitging, voegde hij er nog aan toe.

Hoe dan ook, het parket heeft nu bevestigd dat er een onderzoek loopt. De betrokkenen riskeren om op te draaien voor de kosten van de verkeerschaos. Alleen al het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel zou zowat 42.000 euro hebben gekost.