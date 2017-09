Roemeense verdachte moord Sofie Muylle faalt in leugendetectortest

In die test vertoonde de verdachte volgens de polygraaf "leugenachtig gedrag", zo bevestigt het parket. Het negatief resultaat van de leugendetectortest kan later voor de rechtbank als een ondersteunend bewijselement gebruikt worden.

Het lichaam van Sofie Muylle werd begin dit jaar teruggevonden onder een terras aan de Zeedijk in Knokke. De verdachte van de moord werd uiteindelijk opgespoord in Roemenië en naar ons land gebracht. Hoewel zijn DNA op het lichaam van het slachtoffer werd gevonden, bleef hij ontkennen. Uiteindelijk vroeg hij om een test met de leugendetector.

Filmpjes en foto's

Ondertussen zijn er ook nieuwe elementen opgedoken in het onderzoek, zo schrijft Het Nieuwsblad en het nieuws is bevestigd aan VRT NWS. Op de smartphone van de verdachte zijn namelijk foto's en filmpjes teruggevonden die hij nam nadat hij haar had verkracht. Hij gaf daar ook commentaar bij.