Spaanse politie neemt gezag over Catalaanse politiediensten over

Met het geplande referendum over onafhankelijkheid in het vooruitzicht, is de spanning tussen de regering in Madrid en het Catalaanse regiobestuur al wekenlang te snijden.

Catalaanse regering noemt beslissing "onaanvaardbaar"

In een televisietoespraak heeft minister van Binnenlandse Zaken Joaquim Forn van de regio Catalonië al aangekondigd dat de beslissing om de Catalaanse politiemacht onder Spaans gezag te plaatsen "onaanvaardbaar" is. "We verwerpen de poging van de centrale overheid om de Mossos d'Esquadra over te nemen, net zoals ze eerder de controle over de Catalaanse financiën heeft overgenomen", klinkt het.

Het hoofd van de Mossos d'Esquadra had eerder al aangegeven dat zijn dienst geen instructies zal aannemen van een vertegenwoordiger van de Spaanse centrale overheid.

De Mossos d'Esquadra, de Catalaanse politiediensten, vervangen sinds 2008 in Catalonië de Guardia Civil. Ze vormen dus de eigen politiedienst van de autonome regio. De dienst werkt onafhankelijk van de federale politie en staat los van Binnenlandse Zaken.