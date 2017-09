Stembussen in Nieuw-Zeeland geopend voor een voorspelde "spannende race"

De strijd om de 120 parlementszitjes spitst zich toe op een duel tussen de conservatieve National Party van huidig premier Bill English en de Labour Party van Jacinda Ardern. Zij wist een 'Jacinda-effect' onder het kiesvolk teweeg te brengen, reden waarom de strijd om de macht in Wellington geen uitgemaakte zaak is.

Op 1 augustus, kwam met de 37-jarige Ardern, die haar politieke carrière begon als medewerkster van oud-premier Helen Clark, een rood duiveltje uit de doos. Zij wist, zoals dat heet, een "golf van sympathie" te veroveren en zich het epitheton "charismatisch" te verwerven, met als gevolg dat zij wel eens de jongste premier van het land zou kunnen worden en de derde vrouwelijke premier ooit. Bonus: Jacinda is momenteel zwanger.

Zij speelt vooral de generatiekaart uit: oud en saai versus jong en sprankelend. English zelf beschouwt de Jacinda-manie als weinig meer dan gebakken lucht en meet zich het imago aan van de ernstige politicus die het moet opnemen tegen een tijdelijk mediafenomeen. English, in een vorig leven landbouwer, is 55 en zal niet overal zo saai zijn: hij is vader van zes.

Om 19 uur plaatselijke sluiten de stemlokalen.