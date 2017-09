Tien gewonden bij brand in woonzorgcentrum in Overijse

De brand in het privé-woonzorgcentrum Ofelia brak vannacht uit, de oorzaak is voorlopig niet bekend. "Tien bewoners liepen verwondingen op en zijn naar verschillende ziekenhuizen in Brussel en Leuven overgebracht, twee mensen raakten ernstig gewond", zegt burgemeester Inge Lenseclaes.

Het woonzorgcentrum is meteen na het uitbreken van de brand ontruimd. "De evacuatie is vlot verlaten", verzekert de burgemeester. "Een dertigtal bewoners zijn eerst overgebracht naar het OCMW-woonzorgcentrum Mariëndal. Daar kregen ze koffie en warme dekens in de cafetaria. Daarna zijn ze verdeeld naar verschillende andere woonzorgcentra in de gemeente waar ze de nacht hebben doorgebracht." Het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer woonzorgcentrum Ofelia weer de deuren kan open.