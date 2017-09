Vlaamse regering bereikt akkoord over begroting

Het akkoord bevat in principe ook een alternatief voor de energieheffing, beter bekend als de Turteltaks. Die taks van honderd euro per jaar om de schuldenberg aan groene stroomsubsidies uit het verleden weg te werken is door het Grondwettelijk Hof vernietigd.

Septemberverklaring

Het blijft afwachten tot maandag wat er als akkoord uit de bus is gekomen. Dan leest minister-president Bourgeois zijn Septemberverklaring voor in het Vlaams Parlement. Het vooropgestelde "structureel evenwicht" in de begroting zou alvast geen probleem kunnen zijn. Vorige week nog klonk het dat er - op de totale begroting van bijna 40 miljard - nog 250 tot 300 miljoen euro te verdelen was.

Er zijn wel twee kanttekeningen te plaatsen: een eenmalige afrekening in het kader van de financieringswet maakt dat de begroting nominaal in het rood gaat. En ook de kosten voor de Oosterweelverbinding worden uit de begrotingsdoelstellingen gehouden.