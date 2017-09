Wereldwijde steun voor taximaatschappij Uber in Londen

Uber verliest eind deze maand zijn vergunning om diensten te mogen aanbieden in Londen. De toezichthouder op het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad vindt dat Uber te laks omgaat met zijn verplichtingen. Er rijden circa 40.000 chauffeurs voor Uber in Londen.

Uber ging onmiddellijk in beroep tegen de Londense beslissing. En het startte ook een online-petitie. Dat is een beproefde taktiek van de taximaatschappij. In het verleden lanceerde het al gelijkaardige petities tegen negatieve beslissingen in Jakarta, Budapest, Toronto and Portland. In de meeste van die steden haalde het uiteindelijk zijn slag thuis.

Uber biedt taxidiensten aan via een online-platform. Het is actief in meer dan 600 steden wereldwijd. In ons land is Uber actief in Brussel.