SP.A over effectentaks: "Van Overtveldt rolt CD&V opnieuw en saboteert de begroting"

Bij SP.A zijn ze niet verrast. "Minister Van Overtveldt noemt de effectentaks die hij zelf mee goedkeurde nu onlogisch en bevestigt wat fiscale experten en ook SP.A al eerder wisten: de taks zoals die door de regering is beslist, zal de toets van het Grondwettelijk Hof niet doorstaan. De effectentaks die fiscale rechtvaardigheid moest brengen en 254 miljoen euro zou opleveren, zal uitdraaien op een slag in het water. Als er al een taks komt", zegt Kamerlid Peter Vanvelthoven.

De regering-Michel besliste bij de onderhandelingen over het Zomerakkoord om een taks van 0,15 procent in te voeren voor beleggers die minstens 500.000 euro op hun effectenrekening hebben staan. De taks geldt vanaf de eerste euro. Wie 499.999 euro op zijn effectenrekening heeft staan, betaalt niets, en wie 1 euro meer heeft, betaalt de volle pot. De minister vreest dat de Raad van State zal zeggen dat er sprake is van discriminatie.

Kaaimantaks

"Telkens wanneer CD&V uitpakt met een maatregel die ze als fiscale rechtvaardigheid verkopen, komt minister Van Overtveldt langs om die maatregel opnieuw te slopen", zegt Vanvelthoven. "Met de Kaaimantaks werd in 2015 uitgepakt en die zou jaarlijks 460 miljoen halen bij grote vermogens in belastingparadijzen, maar volgens CD&V zelf levert die nog geen tiende op van de beloofde 460 miljoen euro", aldus Vanvelthoven.

"De speculatietaks was de trofee fiscale rechtvaardigheid van CD&V in 2016, maar werd al na een jaar afgeschaft. En nu saboteert Van Overtveldt de effectentaks nog voor de taks is ingediend in het parlement. Als het op fiscale rechtvaardigheid en inkomsten voor de begroting aankomt, draait minister Van Overtveldt CD&V de ene na de andere loer", besluit Van Velthoven.

Premier Charles Michel liet intussen al weten dat het akkoord "moet en zal worden uitgevoerd".