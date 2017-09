Heel wat homoseksuele mannen hebben een kinderwens. Maar het is voor hen niet evident om een kind te krijgen. De mogelijkheden om te adopteren zijn erg beperkt. En over commercieel draagmoederschap bestaan er geen Europese regels. In Amerika is dat wel bij wet toegestaan. Vandaar dat er dit weekend een draagmoeder beurs in Brussel te bezoeken is, georganiseerd door Amerikanen.