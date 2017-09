Duitsland naar de stembus: Angela Merkel mag wellicht blijven, maar met wie kan ze regeren?

Als de peilingen er niet gigantisch naast zitten, dan blijft de Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) van Merkel de grootste in Duitsland. De partij staat momenteel zo'n 15 procent voor op de sociaaldemocratische SPD van uitdager Martin Schulz. Alles lijkt er dan ook op dat de SPD op de tweede plaats zal komen.

"Maar peilingen zijn maar peilingen", benadrukt VRT-journalist Jeroen Reygaert in Duitsland. "Veel Duitsers wisten tot op het laatste moment nog niet voor wie ze zouden stemmen. Er kunnen dus nog steeds verrassingen uit de bus komen."

Derde partij?

Hoe dan ook wordt er hard uitgekeken naar het resultaat van de rechtsradicale partij AfD, die ook als derde uit de verkiezing zou kunnen komen. "Zij voerden een bijzonder harde campagne: tegen vluchtelingen en voor de Duitse identiteit. In het parlement zullen ze sowieso zitten en dat is historisch in het na-oorlogse Duitsland."